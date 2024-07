Großbrand: Riesige Rauchwolke über Autowerkstatt in Steinhagen

Ein gutes Jahr nach einem Großbrand in Steinhagen im Kreis Gütersloh ist am Freitagnachmittag in der gleichen Straße schon wieder ein Großbrand ausgebrochen.

Flammen breiten sich schnell aus

In einer Autowerkstatt hatte gegen 16 Uhr ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich schnell aus. Am Abend standen zwei zusammenhängende Hallen vollständig in Flammen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von über 150 Einsatzkräften vor Ort. Dicker schwarzer Rauch steigt auf. Die Brandsäule ist sogar im mehr als zehn Kilometer entfernten Bielefeld noch zu sehen.

Feuerwehr warnt Bevölkerung

Die Feuerwehr rief über die Katastrophenwarnapps Nina und Katwarn die Bevölkerung dazu auf, zur Vorsicht nicht im Freien zu bleiben und Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Anfang Februar 2023 hatte es in Steinhagen in der gleichen Straße wie jetzt schon mal gebrannt. Damals waren 50 Tonnen Chlortabletten in Flammen aufgegangen.

Genau wie damals standen auch jetzt wieder besorgte Anwohner, aber auch Schaulustige direkt an der Brandstelle vor den Absperrungen der Einsatzkräfte.

Unsere Quellen:

Feuerwehr Kreis Gütersloh