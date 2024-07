Gedenken an Widerstand gegen Nazi-Diktatur in Berlin und NRW • Mit einer Feierstunde und einer Kranzniederlegung würdigen heute Bundesregierung und Bundeswehr den Widerstand gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft. Am 20. Juli 1944, also vor genau 80 Jahren, scheiterte ein Attentat auf Adolf Hitler. Auch in mehreren NRW-Städten wird an das missglückte Attentat erinnert. In Düsseldorf zum Beispiel werden Flaggen an öffentlichen Gebäuden gehisst. In Lüdenscheid gibt es einen Stadtrundgang vorbei an Gedenktafeln und Stolpersteinen. In Wuppertal ist eine Kranzniederlegung geplant.

Auswärtiges Amt schaltet sich nach Todesurteil in Belarus • Die deutschen Behörden haben sich im Fall eines mutmaßlich in Belarus zum Tode verurteilten Deutschen eingeschaltet. " Das Auswärtige Amt und die Botschaft in Minsk betreuen den Betroffenen konsularisch und setzen sich intensiv gegenüber den belarussischen Behörden für ihn ein ", hieß es gestern aus dem Auswärtigen Amt in Berlin. Die belarussische Menschenrechtsorganisation Wjasna hatte zuvor mitgeteilt, dass der 30-jährige Deutsche bereits Ende Juni unter anderem wegen " Terrorismus " und " Söldnertum " schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt wurde.

Polizist demonstriert einen Schuss mit dem Taser.

Weniger Polizeieinsätze mit Tasern • In der ersten Hälfte des Jahres ist es zu weniger Polizeieinsätzen mit einem Taser gekommen als im gleichen Zeitraum 2023. Laut Innenministerium zogen Beamte in NRW von Januar bis einschließlich Juni 631 Mal das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG), so der offizielle Name. Im ersten Halbjahr 2023 lag die Zahl der Einsätze noch bei 736.

Erstes deutsches Cannabis-Festival in Köln • Im Niehler Hafen in Köln findet heute und morgen das erste Mal ein Cannabis-Festival statt - der "Canna Cup". Dabei sein wird auch ein Team aus Psychologen, Sozialarbeitern und Künstlern. Eine Jury wird verschiedene Cannabis-Sorten von Züchterinnen und Züchtern bewerten. Vorbild des Festivals sind die Niederlande.

DAS WETTER IN NRW

Hitze bis zu 33 Grad • Es bleibt sommerlich in NRW. Nachdem die Temperaturen gestern schon bis zu 30 Grad erreicht haben, soll es heute noch wärmer werden. Laut WDR-Wetterredaktion werden bis zu 33 Grad erreicht. Besonders heiß wird es demnach unter anderem in Rheine, Hürth, Hamm, Menden, Münster, Waldbröl, Bochum, Ahlen, Neuss und Köln. Da zu dieser Hitze auch noch eine hohe Luftfeuchtigkeit kommt, warnt der Deutsche Wetterdienst vor einer hohen Wärmebelastung. Im Laufe des Nachmittags können sich dann Quellwolken bilden. Am Abend sind vereinzelt Hitzegewitter mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen möglich.