Andererseits steigen die Zahlen jetzt wieder - und damit drohen auch neue Einschränkungen. Das könnte die Menschen wieder auf die Straßen treiben. Auf lange Sicht könnten von den neuen Einschränkungen auch Parteien wie die AfD profitieren - und ihr mehr Wählerstimmen verschaffen.

Antwittern gegen die #Covidioten auf der #Deppenparade

Dagegen stellen sich Gruppierungen, die versuchen, den Verschwörungsleugnern und Rechtsextremen Kontra zu geben, in Berlin etwa die "Oma gegen Rechts" und das "Berliner Bündnis gegen Rechts". Und da sind die Vielen, die den Aufmarsch an diesem Tag vom heimischen Rechner aus beobachten. Zum Beispiel Alf Frommer, der ein Foto von einem Protest-Plakat auf Twitter zeigt und schreibt: " Wir sind die 2. Welle" - die #Covidioten laufen gerade an mir vorbei. Keine Abstände, keine Masken ."

Oder Eva Leisner, die einen Unterschied zwischen Demos zu #BlackLivesmatter und gegen Corona-Einschränkungen macht:

Keine Masken, kein Abstand: Das hat am Samstag in Berlin dazu geführt, dass der Versammlungsleiter offiziell angezeigt wurde. Das Ende der Demonstration, so die Polizei, wurde den Teilnehmer per Lautsprecher gekannt gegeben.

