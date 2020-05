Bundesligastart: Jubelstimmung oder Geisterstunde?

Kneipe mit Einlasskontrolle

Auch in Düsseldorf, wo Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn in einem Geisterspiel antritt, gebe es bisher keine Zwischenfälle, so die Polizei am Samstagmittag. Auch hier wurden nur wenige Fußballfans in der Innenstadt gesichtet. Die Geisterspiele sind in der Fanszene hoch umstritten. Die Düsseldorfer Ultras hatten bereits angekündigt, dass für die die Saison beendet ist.

Gemeinsames Fernsehgucken ist übrigens auf den Außen-Terrassen der Gaststätten in Düsseldorf verboten. In der gesamten Altstadt gilt, dass ab 15 Uhr kein Alkohol mehr an Kiosken verkauft werden darf.

Düsseldorfer Ordnungsamt kontrolliert

Das Verbot gilt auch für das Fortuna-Büdchen und den Fantreff "Kastanie" während der Fortunaspiele. Das Ordnungsamt will streng kontrollieren. Es drohen Platzverweise, Bußgelder und Schließungen. In den Kneipen darf geguckt werden - aber mit strenger Abstandsregel.

Die zweite Bundesliga in Bochum startete schon um 13 Uhr. Auch dort war die Lage vor Anpfiff ruhig, sagte ein Sprecher der Bochumer Polizei.