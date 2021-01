15-km-Radius: Sinnvolle Maßnahme oder "aberwitziger Aktionismus"?

Reaktionen reichen von "richtig so" bis "aberwitzig"

Bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern zeigt sich die ganze Bandbreite der Reaktionen, wie eine WDR-Umfrage am Morgen in Minden zeigte. "Das ist richtig so, damit es endlich bald vorbei ist", sagte ein Passant. Andere verwiesen auf die Einschränkung ihrer Rechte und plädierten dafür, statt auf Regeln auf die "Vernunft" der Menschen zu setzen. Auch bei den Betroffenen in Recklinghausen gab es gemischte Gefühle. "Ich kann es verstehen, finde es aber auch sehr einschränkend", sagte eine Passantin am Morgen. In den sozialen Medien gibt es ebenfalls kein einheitliches Bild. Die einen begrüßen die strengeren Maßnahmen und hoffen auf ihre Wirkung. Andere sehen darin "hilflosen Aktionismus". Eine Facebook-Userin schrieb dem WDR: "Es fängt an, aberwitzig zu werden."