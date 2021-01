Bewegungsfreiheit eingeschränkt: Das gilt jetzt in vier NRW-Kreisen

Wer in einer NRW-Kommune wohnt, in denen die Zahl der Neuinfektionen bei über 200 pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen liegt, darf sich nur noch in einem Radius von 15 Kilometern vom Heimatort entfernt bewegen. Die neue Regel gilt vorerst für folgende Kommunen - und zwar ab Dienstag: Kreis Höxter, Kreis Minden-Lübbecke, Oberbergischer Kreis und Kreis Recklinghausen. Auch die Orte Bielefeld, Bottrop und Gelsenkirchen überschreiten derzeit den Grenzwert. Für sie gilt die Regelung aber laut Verordnung nicht.