Was zieh ich an? Diese Frage stellen sich manche Karnevalisten jedes Jahr. Nicht jeder ist eine wandelnde Nähmaschine und hat schon seit Monaten den Stoff für das aufwendige Gruppenkostüm parat.

Deshalb mache ich es mir dieses Jahr leicht und nutze die neueste Technik, um an den tollen Tagen mit meinem Last-Minute-Kostüm zu glänzen: die Künstliche Intelligenz.

Die Inspiration für ein Kostüm

Was viele KI -Tools gut können, ist sich Dinge auszudenken. Warum also nicht Kostüme für den Kölner Karneval? Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, verrate ich hier exklusiv den zielführenden Befehl (der Fachbegriff lautet Prompt) zum jecken Hochgenuss. Testet ihn gern selbst im KI -Tool eurer Wahl.

Mein Ansatz: Die KI soll mir anhand einiger Alltagsgegenstände, die ich (hoffentlich) sowieso zu Hause habe, Vorschläge machen. Die Eingabe könnte einfach lauten: " Liebe KI , mache mir Kostümvorschläge für den Karneval. " Aber die Kostümideen sollten ja schließlich auch umsetzbar sein und sich zum Beispiel auf den Kölner Karneval beziehen. Denn wenn man der KI freien Lauf lässt, wird es kompliziert. Aber dazu später mehr.

So geht's mit “ Jeck ”-GPT

"Du bist ein Kostüm-Experte für den Kölner Karneval. Ich brauche ein minimalistisches, aber kreatives Kostüm für Erwachsene, das ich aus 3 bis 5 Alltagsgegenständen schnell zusammenstellen kann.

Die Materialien sollten leicht verfügbar sein, und das Kostüm sollte ohne großen Aufwand umsetzbar sein.

Bitte mache mir 5 verschiedene Vorschläge. Zusätzlich kannst du mir Tipps für passende Accessoires oder einfache Schminkideen geben, die das Kostüm abrunden, aber optional sind." Die Eingabe in die Sprachmodelle (verwendet wurden ChatGPT von OpenAI, Gemini von Google und Claude.ai von der Firma Anthropic)

Zugegeben, der Prompt ist lang und das Ergebnis vieler Versuche. Aber ihr könnt ihn einfach kopieren und für euch verwenden. Man könnte ihn noch um ein Thema ergänzen, z.B. ob ein Beruf oder vielleicht eine Filmfigur dargestellt werden soll.

Drei Kostüme, KI -generiert

Mein Ergebnis von der KI Claude.ai (Anthropic) kann sich schon sehen lassen. Die Top 3 waren hier:

1) Spiegelei



Hauptelemente: Weißes Bettlaken/T-Shirt, gelber Pappteller

Den Teller als "Eigelb" in der Mitte befestigen

Optional: Schwarzer Pfeffer aus Papier

Schminkidee: Gelbe Wangen für den Extra-Effekt

2) Waschmaschine



Hauptelemente: Weißer Müllsack (als Poncho geschnitten), Wäschestücke, Bullaugen-Fenster aus Karton

Optional: Socken, die aus den "Taschen" schauen

Tipp: Ab und zu im Kreis drehen wie im Schleudergang

3) Wettermann/-frau



Hauptelemente: Regenschirm (aufgespannt), Gießkanne, Business-Kleidung

Optional: Aufgeklebte Papier-Wolken am Schirm, blaue Krawatte/Schal

Schminkidee: Gemalte Sonnenstrahlen oder Regentropfen auf den Wangen

Collage von KI-generierten Karnevalskostümen

Und natürlich will man die Ergebnisse auch sehen. Also hat eine Bild- KI (hier Midjourney und Flux) die Ideen in Bilder umgesetzt. So schön sehe ich natürlich nicht aus. Es ist eben die Vorstellung der KI vom Karneval. Aber als Inspiration ganz gut.

Welches Kostüm passt zu mir?

Noch personalisiertes geht's für Menschen, die kein Problem damit haben, ihr eigenes Foto in eine KI hochzuladen (habe ich nicht). Alternative: Der KI eine Selbstbeschreibung geben oder eine Zeichnung hochladen.

Also lade ich mein Foto in die KI (hier ChatGPT) und lasse sie entscheiden, was mir gefällt. Wow!

Mein Bild für die KI

Die KI sagt: " Basierend auf deinem Foto schlage ich vor, dass du dich für den Kölner Karneval als Walter Sobchak aus The Big Lebowski verkleidest! Warum? Deine Brille und dein Bart passen schon perfekt zum Look. Walter ist eine kultige Filmfigur, die leicht wiedererkannt wird. Das Kostüm ist relativ einfach umzusetzen: Eine khakifarbene Weste über ein beiges Shirt, Cargoshorts und eine gelbe Schutzbrille (falls du es genau nehmen willst). "

Gut getroffen, liebe KI . Doch auch die weiteren Vorschläge können sich sehen lassen und passen auch irgendwie ganz gut:

Hagrid (Harry Potter) – Falls du dich für einen magischen Look mit langem Mantel und Regenschirm entscheidest.

– Falls du dich für einen magischen mit langem Mantel und Regenschirm entscheidest. Alan aus Hangover : Mit einer Retro-Sonnenbrille, einer Umhängetasche und einem Babytragegurt wärst du ein echter Hingucker.

Mir gefallen Walter Sobchak aus " The Big Lebowski " und Alan Garner aus " Hangover " am besten.

Das Finale

Was aber passiert, wenn man der KI völlig freien Lauf lässt? Ich frage die KI : “Du hast völlig freie Hand, das ultimative Kostüm für den Kölner Karneval zu kreieren. Als was soll ich mich verkleiden?”

Die beste Antwort kommt in diesem Fall von ChatGPT, und zwar:

"Hier ist dein ultimatives Karnevalskostüm: "Der Heilige Jeck – Schutzpatron des Karnevals" 🎭✨

Ein göttlicher Mix aus kölschem Humor, rheinischer Tradition und übernatürlichem Glanz!"

Kostüm-Elemente:

Kopfschmuck: Ein leuchtender Heiligenschein mit blinkenden LED-Lichtern in den Karnevalsfarben (rot, gelb, grün, blau). Alternativ eine Krone aus Kölschdeckeln!

Ein leuchtender Heiligenschein mit blinkenden LED-Lichtern in den Karnevalsfarben (rot, gelb, grün, blau). Alternativ eine Krone aus Kölschdeckeln! Mantel: Ein prunkvoller Umhang mit glitzernden Dom-Silhouetten, Konfetti-Aufdruck und einem eingebauten M ini - Lautsprecher, der "Viva Colonia" spielt, wenn du dich bewegst.

Ein prunkvoller Umhang mit glitzernden Dom-Silhouetten, Konfetti-Aufdruck und einem eingebauten M Lautsprecher, der "Viva Colonia" spielt, wenn du dich bewegst. Oberteil: Ein prunkvolles Gewand mit goldenen Stickereien, auf denen "Et hätt noch immer jot jejange" steht.

Ein prunkvolles Gewand mit goldenen Stickereien, auf denen "Et hätt noch immer jot jejange" steht. Hose/Rock: Ein Glitzeranzug oder eine weite Pluderhose, bedruckt mit typischen kölschen Symbolen (Dom, Hennes, Kölschgläser).

Ein Glitzeranzug oder eine weite Pluderhose, bedruckt mit typischen kölschen Symbolen (Dom, Hennes, Kölschgläser). Accessoires: Ein „goldener“ Zepter mit einem Kölschglas obendrauf (vielleicht mit eingebautem Getränkefach), Ein Gürtel mit kleinen Kölschfässchen als Dekoration, Sandalen mit roten Socken für den unverkennbaren jecken Look und Flügel aus bunten Federn und Luftschlangen.

Bo nus-Effekt:

"Wenn du sprichst, ertönt ein himmlischer Chor oder ein Karnevals-„Alaaf“ auf Knopfdruck!

Mit diesem Outfit bist du der gefeierte Star auf jedem Karnevalszug! 🎉🍻 Alaaf!

Oder brauchst du noch eine verrücktere Idee? 😁"

Ich bin schwer begeistert von der Kreativität der Maschine. Und will den Heiligen Jeck nun auch sehen. Die Bild KI -DALLE rechnet und kommt zum Schluss auf einen Weihnachtsmann aus Rio! Und man sieht dem Foto (dem Beitragsbild dieses Textes) deutlich an, wie viele Schwierigkeiten die KI -Modelle noch mit echtem Text auf Bildern haben - so wird aus "Kölsch" ein "Kölgsch" oder "Kolsh".

Aber das Experiment ist gelungen. Ich fühle mich inspiriert und gehe als Alan aus Hangover. Alaaf!