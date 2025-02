Alte Linde verhindert neue Mensa in Herzogenrath

Das Baumproblem hat massive Auswirkungen auf den Schulbetrieb. Schon jetzt platzt die alte Container-Mensa aus allen Nähten. Das Problem dürfte sich mit dem Rechtsanspruch auf die Betreuung im Offenen Ganztag ab kommendem Jahr noch weiter zuspitzen.

Bis zuletzt hatte die Stadt gehofft, dass in diesem Fall das Gemeinwohl der Schüler mehr Gewicht hat als der Baumschutz.

Eltern zwingen Politik zum Handeln

Diese Hoffnung ist geplatzt. Mittlerweile hat das Thema auch die Herzogenrather Politik erreicht. Denn zum neuen Schuljahr können wegen Platzmangels keine neuen Schüler aufgenommen werden.

Genau das hat viele Eltern in Rage gebracht. Die Grundschule in Pannesheide verlor an Attraktivität. Und weil Eltern versuchten ihre Kinder an anderen Schulen unterzubringen, drohten sich die Platzprobleme auf andere Schulstandorte zu übertragen.

Eine alte Gaststätte kommt als Behelfslösung nicht in Frage

Zwischenzeitlich war angedacht, einen benachbarten Gastronomiebetrieb als Übergangs-Mensa zu nutzen. Doch die Idee war schnell vom Tisch. Der Betrieb sei heruntergewirtschaftet. Die Wiederherstellung zu teuer, sagt die Stadt. Außerdem hätten die Grundschulkinder bei diesem Plan eine Straße überqueren müssen, um Mittagessen zu können.

Es wurden neue Pläne erarbeitet

Jetzt wurde die geplante Mensaerweiterung nochmals neu bewertet. Das Ergebnis: Die komplett umgeplante Mensa soll jetzt am so genannten Glasbau der Grundschule in Pannesheide andocken. Doch auch für diesen Neubau müssten zwei Bäume fallen.