Sinnvoll oder nicht? - Weiter Streit um 15-km-Radius

Landesregierung sieht "Melde- und Testunsicherheiten"

In der neuen Corona-Schutzverordnung, die ab heute in NRW gilt, ist die 15-km-Regel aber nicht enthalten. Es gibt auch keinen Automatismus, dass sie ab einem bestimmten Inzidenzwert greift. Die Entscheidung darüber liegt bei den Kommunen. Die zögern allerdings, diese Regelung einzuführen. In Höxter und im Oberbergischen Kreis, die am Montag die höchsten Infektionswerte in NRW hatten, wird sie nicht angewendet.