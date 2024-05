Zusammengestellt von Christian Zelle und Ines Karschöldgen aus dem WDR Newsroom.

THEMA DES TAGES

Reul stellt NRW-Lagebild Islamismus vor • Der Islamismus sei auch in NRW " auf dem Vormarsch ", hatte Innenminister Herbert Reul neulich gesagt. Heute stellt er das "Lagebild Islamismus 2024" vor. Demnach nutzen islamistische Akteure besonders die Sozialen Medien für ihre Zwecke.

Laut dem Bericht, der dem WDR vorliegt, bestehe weiterhin eine " sehr hohe abstrakte Gefahr " für terroristische Anschläge durch Islamisten. Die Gefahr, dass sich Einzelpersonen radikalisierten, sei durch den Konflikt in Gaza und Israel derzeit erhöht. Schwerpunkte islamistischer Aktivitäten macht der Bericht unter anderem in Bonn, Köln, Düren, Aachen, Wuppertal, Düsseldorf, Mönchengladbach, dem Ruhrgebiet und in Ostwestfalen-Lippe aus.

WEITERE NACHRICHTEN

Start der Abschlussprüfungen in Klasse 10 • Für Schüler der zehnten Klassen in NRW beginnen heute die zentralen Prüfungen - kurz ZP10. Rund 150.000 Jugendliche aus fast allen Schulformen schreiben in den nächsten Tagen insgesamt drei Klausuren. Heute steht zunächst Deutsch auf dem Programm, am Donnerstag folgt Englisch, nächste Woche Mathe.

Urteil gegen Ex-Vize-Bürgermeister von Lünen erwartet • Das Landgericht Bochum wird heute das Urteil im Strafprozess gegen den früheren Lünener Vize-Bürgermeister, Daniel Wolski, sprechen. Ihm werden sexueller Missbrauch von Jugendlichen, versuchter schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes und Besitz von kinderpornografischen Videos und Fotos vorgeworfen. Wolski hatte in dem Verfahren in allen Anklagepunkten gestanden.

Europawahl 2024: So ticken junge Wähler • In knapp vier Wochen wird gewählt. In Deutschland dürfen bei der Europawahl am 9. Juni zum ersten Mal 16-Jährige wählen. Wie stehen sie zu Europa? Und was treibt sie und andere Erstwähler um?