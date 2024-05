Wetterumschwung in Sicht: Wieder Starkregen und Gewitter möglich

Der Umschwung geht in dieser Woche eher langsam vonstatten. So startet der Dienstag zunächst sonnig. Erst ab Mittag ziehen vor allem im Rheinland mehr Wolken auf, zur Weser hin bleibt es in Ostwestfalen-Lippe sonnig. Gegen Abend sind vor allem an der Grenze zu den Niederlanden örtlich Schauer sowie Gewitter und punktuell Starkregen möglich.

Prognosen für Pfingst-Wochenende noch nicht möglich

Die Temperaturen bewegen sich über den Tag stabil im hohen 20-Grad-Bereich. Erst an den folgenden Tagen kühlt es etwas ab. Während sich kräftige Regenschauer und Gewitter am Mittwoch aus dem Rheinland Richtung Ruhrgebiet und Sauerland ausbreiten, bleibt man in Ostwestfalen-Lippe wohl noch für einen weiteren Tag auf der Sonnenseite.