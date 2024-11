Prävention und Polizeiarbeit: Luft nach oben

Ein häufiges Argument der Kritiker: Auch die Präventionsarbeit könnte effektiver sein, durch eine bessere finanzielle Ausstattung und klare Leitlinien. Sogenannte Hochrisikomanagement-Programme gelten als Vorbild, wie in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, die potenzielle Täter früh identifizieren. Auch Maßnahmen wie Anti-Gewalt-Trainings und elektronische Fußfesseln für Gewalttäter könnten helfen. Allerdings fehlt es häufig an Ressourcen und an einem reibungslosen Austausch zwischen Behörden, um gefährdete Frauen rechtzeitig zu schützen. Die Polizei mahnt zudem an, dass Schutzkonzepte langfristig politisch unterstützt werden müssen.

Das neue Gewalthilfegesetz

Die Bundesregierung hat in dieser Woche einen Entwurf für ein Gewalthilfegesetz beschlossen. Es soll Frauen einen Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe sichern und mehr Frauenhäuser und Beratungsstellen schaffen. Doch nach dem Bruch der Ampel-Koalition steht die Verabschiedung vor der Bundestagswahl im Februar auf der Kippe.

Gewalt gegen Frauen sei kein Randphänomen, sondern ein strukturelles Problem, betont Julia Cruschwitz im Podcast. Das geplante Gesetz könnte ein wichtiger Schritt sein, doch es brauche auch gesellschaftlichen Wandel - für eine Kultur, in der Täter konsequenter verfolgt und Opfer besser geschützt werden.

Statistik des Bundeskriminalamts zeigt Anstieg der Fälle

Die aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts (BKA) zeigen: 2023 wurden mehr als 52.000 Frauen Opfer von Sexualstraftaten - ein Anstieg von 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Noch höher sind die Zahlen bei häuslicher Gewalt: Mehr als 256.000 Betroffene, davon sind mehr als 70 Prozent Frauen und Mädchen. Besonders erschreckend: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr 360 Frauen Frauen von Partnern oder Ex-Partnern getötet - also fast jeden Tag ein Femizid.