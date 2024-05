Islamistische Influencer: Zehn Millionen Likes auf TikTok

Mitte April nahm die Polizei in NRW drei Jugendliche fest, die gemeinsam mit einem Jungen aus Baden-Württemberg islamistisch motivierte Terroranschläge geplant haben sollen. Vergangenes Wochenende fand in Hamburg eine Demonstration der islamistischen Gruppierung "Muslim Interaktiv" in Hamburg statt, bei der ein Kalifat als Lösung gesellschaftlicher Probleme gefordert wurde.

In den sozialen Medien machen islamistische und salafistische " Prediger " massiv Propaganda für eine Radikalisierung - in deutscher Sprache.

Innenminister Herbert Reul

"Der Islamismus ist wieder auf dem Vormarsch ", hatte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unlängst gesagt. Er stelle in NRW im Bereich des politischen Extremismus die größte Gefahr für Menschenleben dar. Die Zahl islamistisch motivierter Straftaten hat sich im vergangenen Jahr im Vergleich zum Vorjahr von 60 auf 305 mehr als verfünffacht.

Heute stellt Reul das aktuelle "Lagebild Islamismus 2024" vor. Dem WDR lag der Bericht vorab vor.

Islam ist nicht gleich Islamismus

Eins erklärt das Ministerium darin vorweg: Es sei wichtig, zwischen dem Islam als rechtlich geschützter Religion und Islamismus als extremistischer Ideologie zu unterscheiden. Der Islam als Religion werde vom Verfassungsschutz ausdrücklich nicht beobachtet. Islamistische Bestrebungen dagegen schon. Und die sind vor allem seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 deutlich mehr in den Fokus gerückt.