Sperrung der Bahnstrecke Betuwe-Linie am Niederrhein

In der Nacht zu Dienstag wird der wichtige Streckenabschnitt zwischen Emmerich und Oberhausen bis zum 14. Juni voll gesperrt. In den kommenden vier Wochen will die Bahn ein umfangreiches Bauprogramm gebündelt bewältigen.

Generelles Ziel ist, die Strecke von zwei auf drei Gleise auszubauen. Dafür wird nun unter anderem an Brücken, Oberleitungen und Schallschutzwänden gebaut. Außerdem sind Kabelarbeiten und die Sondierung möglicher Blindgänger geplant.

Bauarbeiten in mehreren Städten

Betuwe: Vielbefahrene Güterstrecke

In mehreren Städten entlang der Strecke wird nun parallel gearbeitet. In Oberhausen werden jede Menge Boden und Schotter für das neue dritte Gleis ausgehoben, außerdem hunderte Meter neue Kabel verlegt. In Dinslaken müssen sechs Brücken über die Bahnlinie neu- bzw. umgebaut werden.

In Voerde wird vor allem der Bahnhof umgebaut und es entstehen Stützwände für die künftige Schallschutzwand. In Wesel und Rees wird an neuen Brücken gearbeitet, weiter in Richtung Norden geht es vor allem um Kabelarbeiten und Kampfmittelsondierungen.