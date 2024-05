Zentrale Prüfungen für Zehntklässler in NRW starten

Stand: 13.05.2024, 17:14 Uhr

Am Dienstag starten in NRW die die zentralen Prüfungen am Ende der Klasse 10, kurz ZP10. Deutsch, Englisch und Mathe werden geprüft. Hier kommt, was Sie dazu wissen müssen.

Von Daniela Junghans