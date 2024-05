Europawahl 2024: So ticken junge Wähler

Europa hat eine große Bedeutung für die Schüler der Christophorusschule Königswinter. Damit stehen sie nicht alleine da, sagt der Generationen- und Jugendforscher Klaus Hurrelmann von der Berliner Hertie School mit Blick auf verschiedene Studien: " Europa ist sehr positiv besetzt in der jungen Generation. " So gaben in der Eurobarometer-Umfrage des Europäischen Parlaments 91 Prozent der 15- bis 24-Jährigen an, dass die Teilnahme an den Europawahlen für sie wichtig sei.