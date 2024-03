Drei Monate vor der Fußball-EM: Was Fans jetzt wissen müssen

Dazu kommt in jeder der vier Spielstätten in NRW mindestens eine offizielle Public-Viewing-Area. In den meisten Fällen finden in den Public-Viewing-Bereichen mehr Zuschauer Platz, es gibt aber weniger oder gar kein Unterhaltungsprogramm. Dort werden alle Spiele gezeigt, die in der jeweiligen Stadt stattfinden und alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Je nach Location sind aber auch andere zusätzliche Übertragungen möglich. Sowohl der Eintritt in die Fanzones als auch zum Public Viewing ist kostenlos. Hier ein Überblick:

Dortmund

Public Viewing bei der WM 2006 am Dortmunder Friedensplatz

Fanzone am Friedensplatz



Platz für 6.500 Zuschauer

Übertragung aller Spiele der EM

Unterhaltungsprogramm

Fußball-Aktivitäten

Public Viewing im Westfalenpark



Platz für 25.000 Zuschauer

Übertragung aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Übertragung aller Spiele aus dem Dortmunder Stadion

Übertragung des EM-Finales

Düsseldorf

Auch am Düsseldorfer Rheinufer soll es wieder Public Viewing geben

Fanzonen am Burgplatz und Schauspielhaus



Platz für 5.000 beziehungsweise 2.000 Zuschauer

Übertragung aller EM-Spiele

Unterhaltungsprogramm

Fußball-Aktivitäten

Illumination des Schauspielhauses am Abend

Theateraufführungen

Public Viewing an der Rheinwerft



Platz für 7.800 Zuschauer

Übertragung aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Übertragung aller Spiele aus der Düsseldorfer Arena

Gelsenkirchen

In Gelsenkirchen werden die EM-Spiele auch im Amphitheater im Nordsternpark gezeigt

Fanzone am Nordsternplatz im Nordsternpark



Platz für 6.000 Zuschauer

Übertragung aller EM-Spiele

Unterhaltungsprogramm

Public Viewing im Amphitheater im Nordsternpark



Platz für 6.000 Zuschauer

Übertragung aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Übertragung aller Spiele aus der Arena auf Schalke

Übertragung der EM-Halbfinale und des Finales

Köln

Auch am Kölner Heumarkt gab es zur WM 2006 schon Public Viewing

Fanzone am Heumarkt



Platz für 7.500 Zuschauer

Übertragung aller EM-Spiele

Unterhaltungsprogramm

Fußball-Aktivitäten

Public Viewing am Tanzbrunnen



Platz für 12.500 Zuschauer

Übertragung aller Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Übertragung aller Spiele aus dem Stadion Köln

Wie stellt sich die Bahn auf die Fans ein?

Die Deutsche Bahn (DB) rechnet während der EM mit Zehntausenden zusätzlichen Reisenden. Um dieser Menge an Passagieren gerecht zu werden, will das Unternehmen das Fahrplanangebot während des Turniers deutlich ausweiten. Neben längeren ICE sollen auch zusätzliche Züge fahren: Laut DB täglich 14 EM-Sonderzüge quer durch Deutschland. Rund um die Spiele seien so 10.000 zusätzliche Sitzplätze pro Tag eingeplant.

Dabei hat die Bahn nach eigener Aussage auch den Spielplan der EM im Blick. Vor allem für die Verbindungen am späten Abend sollen die Kapazitäten aufgestockt werden, damit die Besucher der Abendspiele problemlos wieder zu ihrer Unterkunft kommen.

Zudem bietet die Bahn für die Besucher der Fußball-Europameisterschaft seit Januar günstigere Bahntickets an. Wer mit dem Zug zwischen dem 12. Juni und 16. Juli innerhalb Deutschlands zu einer EM-Partie anreist, bezahlt für ein Ticket in der 2. Klasse nur 29,90 Euro, in der ersten Klasse 39,90 Euro. Um eines dieser Tickets zu kaufen, muss man eine Eintrittskarte für ein EM-Spiel haben. Kinder bis 14 Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen mit Zugticket kostenlos.

Auch für Fußball-Fans aus dem Ausland gibt es ein Angebot. Wer ein EM-Ticket besitzt, bekommt beim Kauf eines Interrail-Passes 25 Prozent Rabatt. Der Interrail-Pass ist eine Art Flatrate-Ticket, mit denen die Reisenden in mehreren Ländern so viel Zug fahren können, wie sie wollen.

Was planen die Verkehrsverbünde in NRW?

Damit Besucher und Fans während der EM möglichst reibungslos zu den Spielorten kommen, haben Verkehrsverbünde, -unternehmen und das NRW-Verkehrsministerium ein Konzept erstellt. Das Ziel: Die Anreise von Wohnorten und Unterkünften der Fans zu den Spielorten soll attraktiver werden.

"Wir rechnen damit, dass rund 70 Prozent aller Fahrten der EM-Besucherinnen und Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln erfolgen werden." Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR)

Eine der Maßnahmen ist, dass die Eintrittskarten zu den Stadien gleichzeitig als ÖPNV-Ticket im VRS und VRR gelten. Zudem soll es rund um die Stadien, Fanzonen und Public-Viewing-Bereiche viele zusätzliche Fahrten geben.

Unter anderem plant der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS), in dessen Gebiet Köln liegt, bei den 21-Uhr-Spielen die S-Bahn-Linie S12 über Köln-Ehrenfeld hinaus bis Horrem fahren zu lassen. Um die Fans in Köln an den Spieltagen zum Stadion und von dort zurück zu bringen, wollen die Kölner Verkehrs-Betriebe 32 zusätzliche Stadtbahnen einsetzen.

Auch in Dortmund soll an den Spieltagen die Taktung im ÖPNV erhöht werden. Zudem sollen Busse und Bahnen über die üblichen Betriebszeiten hinaus fahren, heißt es aus dem Dortmunder Rathaus.

Neben den Maßnahmen in den einzelnen Städten ist nach Informationen des Verkehrsministerium eine NRW-weite Sonderlinie geplant, die alle vier Spielorte per Zug verbinden und im Stundentakt fahren soll. " Der Laufweg dieser Linie ist Köln - Düsseldorf - Duisburg - Oberhausen - Gelsenkirchen – Dortmund ", sagt eine Ministeriumssprecherin auf Anfrage des WDR.

Wie sieht es mit Baustellen auf den Straßen aus?

Es ist erklärtes Ziel, bei der EM möglichst viele Menschen mit Bussen und Bahnen von A nach B zu bringen. Trotzdem sollen auch auf den Straßen Störungen vermieden werden. Der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen hat die Vorgabe bekommen, an den Spieltagen vor allem auf Strecken, die zu Spielorten, Stadien, Fanzonen und Public-Viewing-Bereichen führen, " keine planbaren Baumaßnahmen " durchzuführen.

Mit überlasteten Straßen und Staus während des Turniers rechnet man im Verkehrs-Ministerium nicht. Zum einen, weil weniger Menschen in die Stadien passen als bei Bundesligaspielen - das liegt daran, dass nur Sitzplätze zugelassen sind. Zum anderen, weil erfahrungsgemäß viele Besucher mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisten, sagt eine Sprecherin des Ministeriums.

Auch an den vier Spielorten in NRW soll es möglichst wenige Verkehrs-Behinderungen geben. In Dortmund gelingt das nach WDR-Informationen aber wohl nicht so ganz. Viele der von der Stadt geplanten Baumaßnahmen werden nicht rechtzeitig zur EM fertig, darunter viele Verkehrsprojekte auf Wegen zum Stadion.