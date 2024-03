Prozess um sexuellen Missbrauch: Lüner Ex-Vizebürgermeister gesteht erste Vorwürfe

Der zweite Prozesstag am Landgericht Bochum hat am Freitag mit einem Geständnis von Daniel Wolski begonnen. Das hatte sein Verteidiger bereits am Vortag angekündigt. So wolle Wolski den Betroffenen eine Aussage vor Gericht ersparen, sagte der Rechtsanwalt.

Sexualisierte Nachrichten an zwölfjähriges Mädchen

Vor Gericht geht es unter anderem um stark sexualisierte Nachrichten an ein zwölfjähriges Mädchen. Die Nachrichten soll Wolski mit dem Ziel verschickt haben, sich mit dem Kind zu treffen. Zu einem Treffen kam es aber nicht.