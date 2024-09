Bettina Montazem - "So ein Theater!"

WDR 2 Sonntagsfragen. . 24:34 Min. . Verfügbar bis 13.09.2026. WDR 2.

Als Bettina Montazem mit 40 Jahren das Urania Theater in Köln gründete, hatte sie ihre Flucht vom Iran nach Deutschland hinter sich, die Schulzeit in Radolfzell und Langenfeld, ein nicht abgeschlossenes Orientalistik-Studium und eine Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin. Das reichte der zweifachen Mutter aber nicht. "Ich wollte nicht den verpassten Chancen nachtrauern, sondern etwas ganz Neues auf die Beine stellen." Das ist ihr gelungen. Denn das Urania ist das einzige Theater in Deutschland, das Musiktheater mit Artistik verbindet.

