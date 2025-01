Stefanie Mach: "Das Glück ist nicht weg"

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:42 Min. . Verfügbar bis 17.01.2027. WDR 2.

Seit Stefanie Mach aus Brühl an Krebs erkrankt ist, macht sich die 40-Jährige über Fragen Gedanken, die wir uns normalerweise erst im hohen Alter stellen: Welche Wegbegleiter sind mir wichtig? Was möchte ich meinen Kindern hinterlassen? Wie will ich mich verabschieden? Vor allem aber auch: Wie gehe ich mit der Krankheit um? Stefanies Antwort darauf: "Aufgeben ist keine Option, denn das Glück ist nicht weg."

Audio Download .