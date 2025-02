Marion Albers: Filmreife Felle

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:22 Min. . Verfügbar bis 23.02.2027. WDR 2.

Wenn ihr einen Hund habt, den ihr nicht nur im Wald oder im Körbchen, sondern auch im Fernsehen sehen möchtet, solltet ihr euch bei Marion Albers melden. Denn sie kann beurteilen, ob sich euer Hund zum Filmstar eignet oder besser im Körbchen bleibt. Was ein Hund können muss, um in ihre Darstellerkartei aufgenommen zu werden und wie es zu ihrer Filmhunde-Agentur kam, erzählt Marion in den Sonntagsfragen.

