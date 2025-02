Jörg Albrecht: "Das Droste Festival auf Burg Hülshoff"

WDR 2 Sonntagsfragen. . 23:05 Min. . Verfügbar bis 09.02.2027. WDR 2.

Annette von Droste-Hülshoff war nicht nur Dichterin, sondern auch Schauspielerin, Sängerin und Scherenschnitt-Künstlerin. In all diesen Rollen bleibt sie lebendig, denn auch in diesem Jahr feiert die Burg Hülshoff im Münsterland ein Droste Festival. Dr. Jörg Albrecht, der künstlerische Leiter, erzählt in den Sonntagsfragen vom geplanten "Landlord's Game", der "Jungen Burg" und anderen Events.

