Tobias Mann: Jobkiller KI

WDR 2 Kabarett. . 02:42 Min. . Verfügbar bis 20.03.2026. WDR 2.

Künstliche Intelligenz, kurz KI, wird in Zukunft vermutlich viele Jobs überflüssig machen. Viele können sich das noch nicht vorstellen, wie könnte das also aussehen? Ein Blick in die Zukunft wagt WDR 2 Satiriker Tobias Mann.

Audio Download .