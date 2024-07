Florian Schroeder: Taylor Swift in Deutschland

WDR 2 Kabarett. . 02:38 Min. . Verfügbar bis 23.07.2026. WDR 2.

Der Hype um Taylor Swift in Gelsenkirchen war am Wochenende unübersehbar, selbst wenn man nicht hinsehen wollte. WDR 2 Kabarettist Florian Schroeder blickt zurück auf das Ereignis des Jahres, das in keiner Berichterstattung fehlen durfte.

