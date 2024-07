Florian Schroeder: Anschlag auf Trump

WDR 2 Kabarett. . 02:39 Min. . Verfügbar bis 16.07.2026. WDR 2.

Über kaum ein Ereignis wurde in den vergangenen Tagen so viel gesprochen wie über die Schüsse auf Donald Trump. Wie wird der Anschlag die Präsidentschaftswahl und die Welt verändern? WDR 2 Satiriker Florian Schroeder über den US-Wahlkampf in aufgewühlten Zeiten.

