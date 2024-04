Becker & Jünemann: Verwüstungen

WDR 2 Kabarett. . 02:41 Min. . Verfügbar bis 19.04.2026. WDR 2.

In der CDU wird gerne über den Islam diskutiert. Zum Beispiel darüber, ob und wie er zu Deutschland gehört oder nicht. Was soll die Debatte und der Zoff, fragen sich die Satiriker Jürgen Becker und Didi Jünemann und haben in der Wüste nach Antworten gesucht.

