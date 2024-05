Barbara Ruscher: Der Mai ist gekommen

WDR 2 Kabarett. . 02:49 Min. . Verfügbar bis 06.05.2026. WDR 2.

Es gibt viele Feiertage im Mai. Aber wissen alle überhaupt, was da gefeiert wird? Und was ist mit den anderen Festen und Events, die in diesen Tagen Konjunktur haben? WDR 2 Satirikerin Barbara Ruscher über den wahnsinnig schönen Wonnemonat.

Audio Download .