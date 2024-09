Während eines heftigen Sturms am Freitagnachmittag in Langenberg im Kreis Gütersloh ist ein Teil eines Windradflügels abgeknickt und aus rund 160 Meter Höhe laut zu Boden gefallen. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand.

Warn-App NINA löste Alarm aus

Polizei und Feuerwehr sperrten den Bereich um das beschädigte Windrad großräumig ab. Anwohner wurden gebeten, sich entsprechend vorsichtig zu verhalten. Die Feuerwehr verbreitete die Gefahrenmeldung auch über die Warn-App NINA .

Das Gebiet rund um das defekte Windrad ist nun abgesperrt

Einige Anwohner waren daraufhin in großer Sorge, es könnten noch weitere Trümmerteile umherfliegen. Die Feuerwehr konnte aber mittlerweile Entwarnung geben. Gegenüber dem WDR schätzt sie die Lage jetzt nach dem Sturm als unkritisch ein. Es wurden auch keine weiteren Geschehnisse gemeldet.

Sperrung noch mindestens bis Montag

Wie die Polizei Gütersloh mitteilte, bleibt der abgesperrte Bereich aus Sicherheitsgründen aber vorerst bestehen. Voraussichtlich werden dort Montag Reparaturarbeiten beginnen.

Am Wochenende wacht ein so genanntes Havarie-Kommando des Windrad-Betreibers an der Windkraftanlage, um im Notfall direkt reagieren zu können. Das Windrad war erst im vergangenen Jahr in Betrieb genommen worden.

Immer wieder Windrad-Unfälle

Das eingestürzte Windrad in Gescher war schon viele Jahre alt

Erst im Sommer vergangenen Jahres gab es in Gescher im Kreis Borken einen ähnlichen Fall. Dort war ein komplettes Windrad eingestürzt.

Dasselbe passierte vor drei Jahren in Haltern am See. Dort war daraufhin ein weiteres Windrad aus Sicherheitsgründen gesprengt worden. Gutachter hatten bei der baugleichen Anlage schwere Konstruktionsfehler festgestellt.