Sommerwochenende im Mai - was ist los in NRW?

In vielen Freibädern in NRW startet am 1. Mai die Saison. So auch im Grugabad in Essen. Das Anbaden im dortigen Wellenbad wird am Vormittag von Essens schrägstem Blasorchester Tuba Libre begleitet. Die erste Welle rollt um 9.00 Uhr - dann werfen sich traditionell Schwimmer mit Schwimmtieren, Sonnenbrillen und weiteren Accessoires in die Fluten. Danach gibt es noch Kaffee und Brötchen am Beckenrand. Das Grugabad Essen öffnet von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr. Eintritt 4 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

Aber nicht nur in Essen kann ab dem 1. Mai schon unter freiem Himmel geschwommen werden. Auch mehrere andere große Bäder in NRW öffnen traditionell am 1. Mai zum ersten Mal die Becken und Liegewiesen. In Düsseldorf hat beispielsweise das Allwetterbad Flingern geöffnet, in Wuppertal das Freibad des SV Wuppertal-Neuenhof und in Münster das Freibad Coburg. In Recklinghausen kamen schon am Morgen zahlreiche Besucher ins Freibad Mollbeck.

In den Bonner Rheinauen öffnet am 1. Mai das weltgrößte mobile Labyrinth zum 25. Mal seine Pforten. Auf 2.000 Quadratmetern lädt es kleine und große Besucher dazu ein, sich zwischen den gelben Stoffbahnen zu verirren und dann doch den Weg zum Aussichtsturm in der Mitte zu finden. Es hat bis zum 8. September von 9.00 Uhr bis 20.00 Uhr geöffnet. Eintritt 5 Euro für Erwachsene, 4,50 Euro für Kinder und Jugendliche (bis 17 Jahre).

Wem am 1. Mai noch nicht warm genug ist, der kann in der Haard in Haltern am See gucken, wie früher Holzkohle gemacht wurde. Etwa zwei Wochen lang lebt das alte Handwerk der Köhlerei neu auf. So lange dauert es, bis das zu einem Meiler aufgeschichtete Holz verkohlt ist. Organisiert wird die Aktion vom Eigenbetrieb Ruhr Grün des Regionalverbandes Ruhr. Entzündet wird der Meiler um 11.00 Uhr. Von 10.00 bis 17.00 Uhr findet das Meilerfest mit Handwerkermarkt und Mitmachaktionen statt. Am 16. Mai ist die Holzkohle dann fertig und wird verkauft. Ein Sack mit zehn Kilo kostet 15 Euro.

