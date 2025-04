Blau-grün-funkelndes Wasser und die Sonne brennt auf den weißen Quarzsand. Noch brutzeln hier nur wenige Menschen in der Sonne – doch das wird sich nun schnell ändern. Die Betreiber des Silbersee II in Haltern hatten den offiziellen Start der Badesaison kurzfristig auf Mittwoch vorverlegt. Zum Mai-Feiertag erwarten sie bereits den ersten Besucher-Ansturm.

17 Grad Wassertemperatur

Eine junge Familie aus Lüdenscheid spielt mit ihrer kleinen Tochter am Wasser. Ins kühle Nass haben sie sich auch schon getraut. Zumindest kurz. Denn das Wasser ist kaum 17 Grad warm. " Am Anfang hat es viel Überwindung gekostet, danach ging es ", sagt Vater Justin lachend. Er ist zum ersten Mal hier.

„Es ist wie ein kurzer Urlaub, dafür fahren wir gern eine Stunde hierher.“ Justin aus Lüdenscheid

Sonne, Strand und Wasser gefallen der jungen Familie.

Etwas weiter liegt Carolin aus Wanne-Eickel mit ihrer Freundin. Luftmatratze, Wasser-Board und Strandzelt – die beiden sind bestens ausgerüstet. Auch sie brauchten viel Mut beim ersten Gang ins Wasser. Es war eine spontane Idee, heute hierherzukommen. " Ich war als Kind das letzte Mal hier ", sagt Carolin.

Security ist regelmäßig gefordert

Marwin Gedenk leitet den Einsatz der Security am Silbersee.

Um den Betrieb von Strand und Parkplätzen kümmert sich das Team von Marwin Gedenk. Bis zu 45 Mitarbeiter hat er im Einsatz. Sie helfen Besuchern, sich zu orientieren und schreiten ein, wenn es Probleme gibt. Shisha-Rauchen ist so ein Problem. Das müssen sie am Strand regelmäßig unterbinden.

Der Besucher-Rekord am Silbersee stammt aus dem vergangenen Sommer. Da kamen mehr als 12.000 Menschen an einem heißem Juli-Tag hierher. Dann ist es ein Knochenjob für alle Beteiligten. Marwin Gedenk achtet auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter, beordert sie regelmäßig in den Schatten.

Strand soll in neuem Weiß erstrahlen

Noch türmen sich weiße frisch aufgeschüttete Sandberge auf dem knapp einem Kilometer langen Strand. Es ist Quarzsand. Rund 1.000 Lkw-Ladungen. Regen und Wind hatten Lücken in den Strand gerissen. Die werden nun ausgebessert. Nachschub haben die benachbarten Quarzwerke geliefert.

Ohne Sonnenschirm - kein Schatten.

Zurück zur jungen Familie aus Lüdenscheid. Sie ist bestens vorbereitet angereist: Sonnencreme, Hüte, kühle Getränke – genau das darf bei immerhin schon mehr als 25 Grad und wolkenlosem Himmel hier nicht fehlen. Besonders toll sei, dass die Kinder hier ausgiebig im Sand buddeln können, sagt Justin.

Retter besetzen Wachposten

Ab Donnerstag wird dann auch die DLRG wieder Stationen und Boote am Silbersee besetzen. So ist es für die ehrenamtlichen Helfer an Badetagen üblich. Sie sind vor allem an Wochenenden, zu Feiertagen und in den Ferien hier. Immer wieder benötigen Badegäste in Haltern medizinische Hilfe.