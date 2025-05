Der DGB NRW erwartet am 1. Mai Zehntausende Teilnehmer auf den Straßen und Plätzen. In den Mittelpunkt der Demonstrationen und Kundgebungen will die Gewerkschaft die Forderung nach einem Tariftreuegesetz in NRW stellen. Öffentliche Aufträge sollen so künftig nur an Unternehmen gehen, die nach Tarif bezahlen. Die schwarz-grüne Landesregierung solle jetzt handeln.

Der DGB fordert außerdem, dass der jahrelange Investitionsstau in Deutschland überwunden werden soll. Die von den künftigen Regierungsparteien vereinbarten Milliarden Euro sollten in die Schienen, in Schulen, den Wohnungsbau, die soziale Sicherung, die Digitalisierung und den Klimaschutz investiert werden, heißt es im Mai-Aufruf der Gewerkschaften.