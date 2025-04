Die Arminia setzte sich am Sonntagnachmittag mit 3:0 (2:0) in Ingolstadt durch und vergrößerte damit den Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz auf sechs Punkte.

Dem Tabellenzweiten Bielefeld gelang in der Partie des 35. Spieltags ein Traumstart: Der Bielefelder Mael Corboz schoss bereits in der dritten Spielminute die Gästeführung. Sam Schreck hatte auf dem rechten Arminia-Flügel per Kopf zu Joel Grodowski verlängerte, der mustergültig zu Corboz im Strafraum flankte. Der US-Amerikaner hatte keine Mühe, den Ball ins Netz zu schießen.