100 Tage Trump - und die deutsche Antwort darauf | MEINUNG

Mit seinem schwarzen Filzstift hat Donald Trump ein Dekret nach dem anderen unterschrieben: Im Eiltempo hat er Beamte entlassen, Umweltgesetze gelockert, die Wissenschaftsfreiheit infrage gestellt und eine härtere Migrationspolitik umgesetzt. Er baut die Institutionen der USA um, aber er sägt auch an der internationalen Weltordnung.

Das zeigte der Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyi im Weißen Haus, bei dem Trump und sein Vize JD Vance vor laufenden Kameras den ukrainischen Präsidenten in herablassendem Ton bloßstellten. Trump unternahm anschließend den Versuch, die Ukraine zu einem einseitigen Deal zu zwingen - ohne Beteiligung der Europäer. Damit zeigte Trump der EU den Mittelfinger und machte klar: Westliche Werte und internationale Bündnisse sind für ihn bedeutungslos. Auch die Wirtschaftsordnung, die Regeln, wonach wir in der Welt Handel treiben, das schert ihn alles nicht. Also erhebt er erst gegen alle Länder der Welt Zölle und setzt sie dann doch größtenteils aus.

Video starten, abbrechen mit Escape 100 Tage Trump Aktuelle Stunde . . 30:17 Min. . UT . Verfügbar bis 27.04.2027. WDR. Von Gudrun Engel.

Merz mit Führungsanspruch in Europa

Und in all diesen 100 Tagen, seit Donald Trump wieder im Oval Office sitzt, stand Deutschland gezwungenermaßen an der Seitenlinie - wegen der vorgezogenen Bundestagswahl. Die Bundesregierung formiert sich jetzt so langsam, mit der Hoffnung, Anfang Mai dann wirklich loslegen zu können. Friedrich Merz, der Kanzler in spe und engagierte Transatlantiker, der jahrelang für US -Unternehmen gearbeitet hat, ist ungeduldig. Der Rest von Europa, so sagt Merz, warte nur darauf, dass Deutschland wieder eine Führungsrolle übernehme.

Wie wichtig es ihm ist, angesichts der internationalen Herausforderungen Akzente zu setzen, sieht man daran, dass die CDU sich durchgesetzt hat, das Außenministerium zu besetzen. Traditionell geht das eigentlich an den kleineren Koalitionspartner, aber hier will Merz Inkonsistenzen unbedingt vermeiden. Außenpolitik wird Chefsache. Johann Wadephul, ein Sicherheitsexperte aus der CDU , wird Außenminister und soll mit Merz diesen deutschen Führungsanspruch in Europa und gegenüber Trump vertreten, dabei aber vor allem loyaler Zuarbeiter für Friedrich Merz sein.

Trumps Politik ist nicht nur kalkulierbar: Sie ist schon vorbestimmt