Nordex: Fehlerhafte Windräder sind ersetzt

Es war ein folgenschweres Unglück, das sich im September 2021 in der Stadt Haltern am See ereignet hatte. Kurz vor der offiziellen Inbetriebnahme stürzte ein 240 Meter hohes Windrad mit kilometerweit hörbarem Getöse in sich zusammen. Menschen wurden nicht verletzt. Doch der Schaden war groß.

Probleme mit speziellen Betontürmen

Zum Glück entstand nur materieller Schaden - doch der war hoch.

Jetzt sind auch 18 baugleiche Anlagen in Haltern, Beckum und Jüchen, sowie in Windparks in Brandenburg durch Nordex ersetzt worden. Gutachten hatten ergeben, dass es auch bei ihnen Probleme mit den Turmkonstruktionen aus Spannbeton geben könnte. Sie stammten von demselben Zulieferer.

Sprengung statt Abriss

Keine Anlage des fraglichen Typs steht noch - weder in NRW, noch in Brandenburg.

Einige der Anlagen waren so marode, dass sie nur noch gesprengt werden konnten. In Haltern und Beckum verfolgten viele Menschen aus sicherer Distanz die spektakulären und präzisen Zusammenstürze. Inzwischen sind laut Nordex überall Ersatz-Anlagen eines anderen Typs in Betrieb.

Der Anlagen-Hersteller macht keine Angaben dazu, wie teuer der Austausch der Windräder insgesamt gewesen ist. Experten gehen jedoch von einem dreistelligen Millionenbetrag aus. Zudem seien die Anlagen-Betreiber für die ausgefallene Stromeinspeisung entschädigt worden, unter anderem durch Versicherungen.