Für den Aufstieg - Verlieren für Paderborn verboten

Zu möglichen Gesprächen mit seinem potenziellen neuem Arbeitgeber ließ sich der Trainer des SCP nicht weiter in die Karten schauen: "Ich rede mit ganz vielen Leuten. Manche arbeiten in Stuttgart, andere in Wolfsburg, manche bei Schalke. In welcher Position sei mal dahingestellt." Sicher ist bisher nur, dass der Trainer Paderborn am Saisonende verlassen wird.

