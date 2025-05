In Gelsenkirchen steht die Polizei heute vor einer größeren Herausforderung. Neben mehreren angemeldeten Versammlungen zum "Tag der Arbeit" ruft auch die Partei "Die Heimat" zu einer Demo auf. Die Nachfolge-Partei der NPD , die vom Verfassungsschutz NRW als rechtsextremistisch eingestuft und deshalb beobachtet wird, will in der " Arbeiter-Metropole Gelsenkirchen " für " Arbeit, Freiheit und Remigration " auf die Straße gehen. Die Veranstalter rechnen mit etwa 150 Teilnehmenden.

Mehrere Gegendemos angemeldet

Insgesamt sechs Bündnisse haben zu Gegendemos gegen die Kundgebung aufgerufen. Unter dem Motto "Keine Heimat für Faschisten in Gelsenkirchen" ruft das Gelsenkrichener Aktionsbündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung zu mehreren Kundgebungen in der Nähe der Veranstaltung der "Heimat" auf.

Mona Neubaur (Grüne) in Gelsenkirchen

Am Morgen fand bereits eine interreligiöse Andacht statt, bevor sich der Demozug des Deutschen Gewerkschaftsbundes gegen 10.15 Uhr in Bewegung setze. An ihm nimmt unter anderem auch die stellvertretende Ministerpräsidentin NRWs Mona Neubaur (Grüne) teil.

Die Polizei rechnet im Rahmen der Gegendemos mit einer vierstelligen Teilnehmerzahl. Beide Seiten sollen strikt auseinander gehalten werden und auf unterschiedlichen Routen unterwegs sein.