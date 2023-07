Nach Windrad-Crash: Das wird für die Sicherheit getan

Bis 2027 will die schwarz-grüne Landesregierung tausend zusätzliche Windräder in NRW aufstellen lassen. Auch die Ampel-Regierung in Berlin hat ehrgeizige Ziele. Bis 2030 soll es doppelt so viel Windkraft geben. Die Zahl der Anlagen wird in den kommenden Jahren also deutlich zunehmen.

Umso wichtiger ist da die Akzeptanz in der Bevölkerung - vor allem vor Ort. Und da dürften die Bilder, die diese Woche aus dem Münsterland kamen, nicht hilfreich gewesen sein. Denn bei Gescher im Kreis Borken ist in der Nacht auf Dienstag ein etwa 90 Meter hohes Windrad umgeknickt und mit dem Rotor in ein Maisfeld gestürzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.