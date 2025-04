VfL Bochum - Glauben am Rande des Abgrunds

Endspiel gegen Heidenheim

Tatsächlich kennt sie jeder: Zumindest, sofern man die Bundesliga-Tabelle und den Spielplan betrachtet. Da fällt auf: Die Rettung ist nur noch über die Relegation möglich. Jene Relegation, die Bochum bereits letztes Jahr für sich entscheiden konnte - trotz eines 0:3 gegen Düsseldorf im Hinspiel. Schon damals war der Gang ins Unterhaus ziemlich nah, der VfL wendete mit einem Kraftakt den Abstieg noch ab.