Aus Sicherheitsgründen: Windrad in Haltern wird gesprengt

Das eingestürzte Windrad in Haltern

Das knapp 250 Meter hohe Windrad war nur wenige Monate in einem Wald der Stadt Haltern am See in Betrieb. Es wurde sicherheitshalber abgeschaltet, nachdem eine baugleiche Anlage im Herbst 2021 direkt gegenüber plötzlich zusammenbrach. Gutachter hatten danach schwere Konstruktionsfehler gefunden.

Demontage war keine Option

Nun muss das Windrad weg. Für die Sprengung wurden in den vergangenen Wochen bereits 3.000 Quadratmeter Wald gerodet. Die Trümmer sollen auf ein Bett aus Kiessand und Folien stürzen. Die Anlage zu demontieren, um Teile wiederverwenden zu können, wäre nach Ansicht von Experten zu gefährlich gewesen.