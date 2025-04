Am 10. Mai sind wir im Kreis Höxter. Mit Redakteuren, Reportern und Moderatoren, mit Kameraleuten, Technikern, Übertragungswagen und einem gläsernen Hörfunkstudio kommen wir aus dem Newsroom in Köln ganz in den Osten von Nordrhein-Westfalen und berichten online, im Radio und im Fernsehen aus und über Beverungen.

Ihr könnt live dabei sein und uns dabei zuschauen. Wir wollen aber auch eure Geschichten hören. Wir wollen mit euch über eure Themen und eure Heimat ins Gespräch kommen. Wir wollen erfahren: Was bewegt euch? Was läuft besonders gut in eurer Heimat und was vielleicht nicht so gut? Was sind die Besonderheiten eurer Stadt? Und: Was denkt ihr über unsere Nachrichten?

Toller Blick auf die Weser: der Sky-Walk in Beverungen.

Nachrichten live erleben

An mehreren Stellen in Beverungen könnt ihr das Nachrichten-Machen live miterleben: mit einem Liveticker in der WDR aktuell App, den Fernsehsendungen WDR aktuell und Aktuelle Stunde, den WDR aktuell-Radionachrichten, dem Podcast "nah dran" und dem Youtube-Format "Die andere Frage". Mit dabei ist auch unser WDR-Cube, an dem wir mit euch ins Gespräch kommen wollen.