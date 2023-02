Streit um gefällte Bäume für neuen Radweg in Paderborn

2017 wurde er bereits beschlossen: ein breiterer Padersteinweg für Radfahrer. Nun hat die Stadt Paderborn das Projekt in die Tat umgesetzt. Vergangene Woche wurden zwölf gesunde Bäume, darunter Eschen, Weiden und Pappeln, gefällt. Naturschutzverbände waren entsetzt. Der Streit eskaliert.

Fakten schaffen vor dem Verbot?

Nur wenige Tage vor Beginn des Fällverbots am 1. März hat die Stadt Paderborn Fakten geschaffen für den neuen Radweg. Statt 2,50 Meter sollen Radfahrer und Fußgänger in Zukunft 4 Meter Platz haben. Die Verbreiterung soll vor allem auf der Seite zur Aue hin geschehen. Und das, obwohl auf der stadteinwärts liegenden Seite Platz gewesen wäre.