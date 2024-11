Die Krefelder Polizei ermittelt in einem besonders schweren Fall von sexualisierte Gewalt an Kindern. Nach Angaben der Ermittler soll sich am Mittwochmorgen ein Mann Zugang zu den Toiletten von zwei Schulen in den Stadtteilen Linn und Uerdingen verschafft haben.

Dort habe er sich jeweils an einem Kind vergangen. Die beiden Schulen riefen sofort die Polizei. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten den Verdächtigen festnehmen. Der 26-Jährige soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden.

Krefelder Polizei verstärkt Präsenz an Schulen

Trotz der Festnahme dürften Eltern in Krefeld in Sorge sein. Die Polizei will dort deshalb am Donnerstag an Schulen verstärkt Präsenz zeigen. Bislang gebe es keine Hinweise auf mehr Opfer. Sollte doch noch jemand etwas beobachtet haben, soll der- oder diejenige sich bei der Krefelder Polizei melden.

Ob es sich bei den betroffenen Schulen um Grundschulen oder weiterführende Schulen handelt, haben die Ermittler bisher nicht mitgeteilt. Auch zum Alter der Opfer ist nichts bekannt.

Unsere Quellen:



Polizei Krefeld

Über dieses Thema berichtet der WDR am 21.11.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf und im Radio auf WDR 2.