Geht ein Jahr seinem Ende entgegen, taucht regelmäßig die Streitfrage auf: Soll das Abbrennen von privatem Feuerwerk an Silvester erlaubt sein oder nicht? Die einen sagen: "Silvester ohne Knallen ist kein Silvester" . Die anderen meinen: "Machen wir schon lange nicht mehr."

Erneut positioniert hat sich am Donnerstag zu dieser Frage das "Aktionsbündnis für ein böllerfreies und friedliches Silvester". Seine aktuelle Forderung: Die Innenminister von Bund und Ländern sollen privates Feuerwerk verbieten.

Wer steckt hinter dem Bündnis?

Der Zusammenschluss wurde von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) 2021 initiiert und zählt mittlerweile 30 Organisationen. Dazu gehören die Bundesärztekammer, die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und weitere Institutionen aus den Bereichen Gesundheit, Sicherheit, Umwelt- und Tierschutz.

Neu zu den Mitgliedern hinzugekommen sind nach DUH -Angaben kürzlich unter anderem die Deutsche Atemwegsliga, die Deutsche Lungenstiftung und die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin.

Was fordert das Bündnis genau?

In einem offenen Brief fordern die 30 Organisationen die Bundesinnenministerin Nancy Faeser ( SPD ) auf, "den privaten Kauf und Gebrauch von Pyrotechnik zu Silvester dauerhaft zu beenden" . Dafür müssten nach Angaben des Bündnisses lediglich zwei Sätze in der "Ersten Verordnung zum Sprengstoffgesetz" gestrichen werden.

"Es liegt in der Verantwortung der Bundesinnenministerin, rechtzeitig für mehr Sicherheit zum Jahreswechsel zu sorgen" , sagte DUH -Geschäftsführer Jürgen Resch am Donnerstag. "Dafür muss sie die Zeit jetzt dringend nutzen, um noch in diesem Jahr ein bundesweites Böllerverbot durchzusetzen – zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt."

Was sagt die Bundesinnenministerin dazu?

" Ein bundesweites Totalverbot privaten Silvesterfeuerwerks wäre nicht verhältnismäßig ", heißt es aus dem Bundesinnenministerium. Das geltende Recht biete schon umfassende Möglichkeiten, um das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände zu begrenzen, teilte ein Sprecher auf WDR -Anfrage mit.

Das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände sei unter anderem in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen verboten. Außerdem könnten die in den Ländern zuständigen Behörden anordnen, dass das klassische Silvesterfeuerwerk nicht in der Nähe besonders brandempfindlicher Gebäude oder Anlagen abgebrannt werden darf und dass Böller in bestimmten dichtbesiedelten Gemeinden zu bestimmten Zeiten nicht abgebrannt werden dürfen.

Darüber hinaus biete das Gefahrenabwehrrecht der Länder die Möglichkeit, räumlich und zeitlich beschränkte Verbote zu erlassen. Davon sei in der Vergangenheit in verschiedenen Großstädten Gebrauch gemacht worden, so das Bundesinnenministerium.

Was sagt die NRW-Landesregierung?

NRW -Innenminister Herbert Reul ( CDU ) sieht das angestrebte Komplett-Verbot kritisch. "Pauschal ist immer nicht gut" , sagte er am Donnerstag dem WDR . Privates Feuerwerk sei ein Ausdruck von Lebensfreude. "Die Leute haben Spaß und Freude daran."

NRW-Innenminister Herbert Reul

Es habe allerdings auch Kehrseiten, es könne auch missbraucht werden. "Lasst uns deshalb lieber darüber nachdenken, dass die Städte und Gemeinden - wie bisher - sich genau anschauen: In welchen Gebieten ist es klug, ein solches Verbot auszusprechen?" , so der Minister. Eine Entscheidung über mögliche Böllerverbotszonen liege in NRW bei den Kommunen.

Was spricht für ein Verbot?

Nach Angaben der DUH kamen in der vergangenen Silvesternacht in Deutschland insgesamt vier junge Menschen bei Feuerwerks-Explosionen ums Leben. Die privaten Feuerwerke führten zudem zu etlichen Verletzungen und unter anderem zu Tonnen an Abfall, wie DUH -Geschäftsführer Resch am Donnerstag kritisierte.

GdP-Vorsitzender Jochen Kopelke

Durch die zahlreichen Böller und Raketen befänden sich Ärzte sowie Polizei und Feuerwehr über Stunden und manchmal Tage in einer Ausnahmesituation. Jochen Kopelke, Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP), ergänzte: "Wir werden mit Feuerwerkskörpern angegriffen, teilweise gezielt in den Hinterhalt gelockt und beschossen."