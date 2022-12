Was sagt die Opposition?

Für einen Dialogprozess mit den privaten Waldbauern fehle die Zeit, kritisierte René Schneider, umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Landtag NRW, anschließend. " Diese Zeit haben weder die Forstbesitzer noch ihr Wald." Vor allem die Besitzer kleiner Wälder hätten sich in Forstbetriebsgemeinschaften zusammen getan. Deren finanzielle Förderung will die Landesregierung derzeit anpassen. Daher herrsche dort " eine Art Schwebezustand, in dem die vielen tausend Waldbesitzer nicht wissen, wie es künftig weitergeht" , so Schneider.

Was sagen die wissenschaftlichen Experten?

Naturbelassen: Nationalpark Eifel