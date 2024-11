Heimspiel gegen Nürnberg: SC Paderborn vor der "härtesten Challenge"

Der 43-Jährige, der gebürtig aus Gliwice in Polen stammt, ist in seiner vierten Saison Trainer des SC Paderborn. Klose, geboren in Opole, trainiert seit dieser Spielzeit den 1. FC Nürnberg. Am Freitag (18.30 Uhr) kommt es am 13. Spieltag der 2. Bundesliga in Paderborn zum direkten Duell.

SCP kann Tabellenführer werden

Mit einem Sieg kann der SCP - zumindest vorübergehend - die Tabellenspitze erobern. Aktuell liegt der SCP einen Punkt hinter Spitzenreiter Hannover 96 auf Rang zwei. Die Paderborner spielen bislang eine starke Saison und zeigen, dass sie im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitsprechen können. Ein unglückliches Eigentor in der Schlussminute bei Fortuna Düsseldorf (1:1) verhinderte am vergangenen Spieltag, dass die Paderborner schon jetzt von der Tabellenspitze grüßen.

Rein tabellarisch geht der SCP also als Favorit ins Duell mit den Franken, die mit drei Punkten weniger als der SCP auf Rang sieben stehen. Davon möchte Kwasniok allerdings nichts wissen. Für ihn ist der FCN die derzeit "heißeste Aktie der 2. Bundesliga" .

Nürnberg hat "die Systematik gefunden"