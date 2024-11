VfL Bochum: Der Glaube kehrt zurück

Das erste Spiel am Freitag (3:0 gegen Dänemark) hatte der junge Innenverteidiger noch mitgemacht. Anfang der Woche kehrte er dann zum VfL zurück und verzichtete auf die Frankreich-Partie am Dienstag (2:2).

Auch da hatte Hecking seine Finger im Spiel: Die Abmachung hatte der erfahrene Coach mit dem Spieler und dem DFB getroffen. Die Einsatzchancen des Bochumer Eigengewächs bei der kommenden Aufgabe in Stuttgart sind sicher nicht geringer worden.

Zurück im Training: Torwart Manuel Riemann (VfL Bochum).

Riemann-Einigung: Ruhe im Umfeld und neue Alternative

Etwas mehr Ruhe im Umfeld herrscht nun auch in einer personellen Frage. Mit dem im Sommer wegen " unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen zu teaminternen Themen " freigestellten Torwart Manuel Riemann, der auf Teilnahme am Trainingsbetrieb der Profimannschaft geklagt hatte, fand sich nach juristischem Hin und Her nun doch eine außergerichtliche Einigung.

"Es ging auch darum, in der aktuell sportlich schwierigen Phase, weitere Unruhe zu vermeiden, die ein öffentlicher Gerichtsprozess nach sich gezogen hätte" , hatte VfL-Geschäftsführer Ilja Kaenzig gesagt.

Aber sicherlich dürfte Hecking auch darüber froh sein, mit dem VfL-Stammkeeper der vergangenen Saison eine weitere gute Alternative auf der Torwartposition zu haben.

Video starten, abbrechen mit Escape Dieter Hecking - "Es geht um den VfL Bochum" WDR. . 00:55 Min. . Verfügbar bis 18.11.2025. WDR.

Patrick Drewes hatte in den bisherigen zehn Spielen im VfL-Tor gestanden, dabei nicht immer voll überzeugt, auch wenn man ihm zugute halten muss, dass er da auch eine verunsicherte Defensive vor sich hatte. Mit der neuen Selbstsicherheit im gesamten Team könnte auch Drewes neue Stabilität gewinnen.

Wer den ehrgeizigen Riemann allerdings kennt, weiß, dass er der erfahrene Torwart (98 Bundesligaspiele) die Rückkehr ins VfL-Tor anvisieren und darum kämpfen wird.

Timo Horn beim Den-Bosch-Test im Tor

Im Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten FC Den Bosch (2:0, Tore: Broschinski, Bamba) jedesfalls testete Hecking mit Timo Horn im Tor, der ebenfalls erfahren ist, bei seinen letzten Stationen bei RB Salzburg und dem 1. FC Köln allerdings zuletzt als Ersatzkeeper kaum Spiele absolvierte.