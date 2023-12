PISA-Pleite: Das sagen Nachhilfelehrerinnen

Disziplin fehlt

" Das kannst du hier kürzen ", so Kelm. Ihr Kugelschreiber klackert auf der Scheibe des Tablets, als sie Evelyn erklärt, was zu tun ist. " Was willst du noch üben ", fragt sie und schaut die 11.-Klässlerin durch ihre goldene Brille an. " Transformationen ". Ein Blick in das Mathebuch, die Seiten wellen sich leicht, der Einband hat kleine Kratzer.

" Es macht viel aus, wie viel sich die Eltern bemühen ", weiß Kelm. Viele ließen ihren Kindern zu viel durchgehen. Sie wünscht sich etwas mehr Disziplin. " Es fehlt auch an Grundlagen. " Beate Kelm schaut konzentriert auf die Rechenaufgabe: " Ist richtig, yeah ", sagt sie, ballt die Faust und streckt sie in die Luft.

Pandemie ist nicht Auslöser