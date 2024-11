Nach Angaben des Innenministerium NRW handelte es sich um Schulen in Aachen, Dortmund, Minden-Lübbecke und dem Hochsauerlandkreis. Die Drohungen wurden offenbar am Sonntag per Mail verschickt. Neben NRW waren unter anderem auch Schulen in Niedersachsen, Thüringen, Sachsen, Bremen und Brandenburg betroffen.

Polizeisprecher Andreas Müller aus Aachen meldete eine Drohmail an die Adam-Ries-Schule in Eschweiler, eine Hauptschule. Die Mail habe den gleichen Wortlaut wie alle Mails, die bundesweit verschickt wurden, sagt Müller. "Wir haben keine erhöhten Maßnahmen eingeleitet und schließen uns der Gefährdungsbewertung des LKA an ", so seine Aussage.

Polizei: "Ernsthafte Bedrohung verneint"

Die verschiedenen Landeskriminalämter würden sich vernetzen, um nach dem oder den Tätern zu suchen. Das Polizeipräsidium Potsdam teilte mit: "Eine Ernsthaftigkeit der Drohungen wurde jeweils verneint. Der Schulbetrieb lief weitestgehend ohne Beeinträchtigungen weiter."