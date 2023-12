Neue PISA-Studie: Deutsche Schüler stürzen ab

Mehr leistungsschwache Schüler

Auch in den anderen Leistungsgruppen können die deutschen Schülerinnen und Schüler nicht überzeugen. In den Naturwissenschaften landet Deutschland mit 492 Punkten knapp über dem OECD-Durchschnitt (485 Punkte). Bei der Lesekompetenz schaffen wir es mit 480 Punkten nicht aus dem OECD -Mittelfeld heraus (der Durchschnitt liegt bei 476 Punkten). Auch hier lässt sich in beiden Fächern ein deutlicher Negativtrend beobachten.

Alarmierend ist vor allem die Gruppe der leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler, die mit 30 Prozent sehr hoch ist (der OECD -Durchschnitt liegt bei 31 Prozent) und die in Deutschland im Vergleich zu 2018 um 8 Prozentpunkte zugenommen hat, im Vergleich zu 2012 sogar um 12 Prozentpunkte. Die leistungsschwachen Schülerinnen und Schüler haben Probleme, einfache Aufgaben zu lösen.

Sie haben ein hohes Risiko, durchs Raster zu fallen, also sich beruflich nicht etablieren zu können. Gleichzeitig ist die Zahl der leistungsstarken Schüler auf 9 Prozent geschrumpft. 2018 waren es noch 13 Prozent, 2012 17 Prozent. Die Leistungskurve geht in Deutschland also insgesamt deutlich nach unten.