Watzke verteidigt Rheinmetall-Deal auf BVB-Mitgliederversammlung

Fan-Antrag fordert Missbilligung des Deals

BVB-Fan Wilferied Harthan (links) hat den Antrag auf der BVB-Mitgliederversammlung gestellt den Werbedeal mit Rheinmetall zu missbilligen

Für die Mitgliederversammlung liegt auch ein Antrag von BVB-Mitglied Wilfried Harthan vor, der das schnellstmögliche Ende dieser Partnerschaft fordert: "Wenn Kriegswaffen hergestellt werden, müssen sie auch verbraucht werden. Rheinmetall verdient am Tod und Elend von Menschen. Das passt nicht zu den Grundwerten von Borussia Dortmund. Wenn Rheinmetall jetzt als der große Hüter der Demokratie hochstilisiert wird, dann entspricht das nicht den Tatsachen." Deshalb solle die Mitgliederversammlung den Deal missbilligen und empfehlen, ihn so schnell wie möglich zu beenden. Ihm sei aber klar, dass so ein Votum rechtlich nicht bindend sei.

Besonders große Kritik gab es an der Art und Weise, wie der Deal kommuniziert worden war und dass die Fans nicht ausreichend eingebunden gewesen seien: "Wir Fans wurden über den Deal informiert, aber in die Entscheidung nicht einbezogen," erklärte Scholz von der Fan-Abteilung. In den Medien war damals der Eindruck entstanden, die Fans hätten dem Deal zugestimmt. Antragsteller Wilfried Harthan findet deswegen: "Im Umgang mit den Fans hat die Geschäftsführung noch viel Luft nach oben."

BVB will mit Kehl verlängern

Sport-Geschäftsführer Lars Ricken kündigte auf der Mitgliederversammlung an, den auslaufenden Vertrag von Sportdirektor Sebastian Kehl verlängern zu wollen. "Es ist mein Wunsch, auch mit dir den Weg weiterzugehen", sagte Ricken in Richtung von Kehl. Das aktuelle Arbeitspapier des 44-Jährigen läuft im Sommer 2025 aus. "Mein großer Wunsch ist es, was zu entwickeln, was aufzubauen mit Menschen, die sich zu 100 Prozent mit dem BVB identifizieren", sagte Ricken. Damit meinte der Sportchef auch Trainer Nuri Sahin.

Nach dem durchwachsenen Saisonstart verteidigte Ricken den 36-Jährigen. "Wir vertrauen unserer Mannschaft und wir vertrauen unserem Trainer. Wir haben mit Nuri, glaube ich, einen Top-Trainer, der mit jedem Spiel und jeder schwierigen Situation zu einem noch besseren Trainer wird", sagte Ricken in Richtung Sahin.